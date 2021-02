20400 ember oltására elég AstraZeneca vakcina érkezik Magyarországra

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Újabb oltóanyaggal bővül a magyarországi oltási kampány, közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs pénteki tájékoztatóján.

Ugyanis megérkezik az első szállítmány az oxfordi AstraZeneca vakcinájából, ami összesen 20400 fő oltására alkalmas. A tervek szerint ezzel a 60 évnél fiatalabb, krónikus betegségben szenvedőket fogják oltani. Bár a tájékoztatón erre nem tértek ki, de valószínűleg ez annak bejelentését is jelenti, hogy több európai országhoz hasonlóan Magyarországon se fogják alkalmazni ezt a vakcinát az időseknél.

Galgóczi elmondta azt is, hogy ebből az oltásból 4-12 hét különbséggel kell beadni a két dózist, és ez a vakcina 2-8 Celsius-fokon tárolható, így könnyebb kezelni, mint az eddig alkalmazott két másik vakcinát.

Ugyan reggel Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy jövő héttől akár már az orosz Szputynik V vakcinával is oltathatnak Magyarországon, Galgóczi erre nem tért ki, csak annyit mondott, hogy az oltási munkacsoport így jelenleg már három vakcinával számol: a Pfeizer, a Moderna, valamit az AstraZeneca oltóanyagával.

Kitért arra is, hogy az e hét második felére tervezett 40 ezer 60 évesnél idősebb személy beoltása jól halad, már első nap 15000 embert oltottak be a háziorvosoknál, illetve a kórházi oltópontokon. Közülük 5500-an kaptak Moderna vakcinát. Az oltókampány pénteken és a hétvégén is folytatódik, és a tervek szerint a jövő héten is az idősek oltása zajlik majd.