Donald Trump kilépett a filmszínészek céhéből

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Levélben mondott le tagságáról a Filmszínészek Céhében Donald Trump. Trump hosszú élete során több filmben is szerepelt, leginkább önmagát alakítva, ahogy tette azt a Reszkessetek betörők második, New Yorkban játszódó részében is, ahol saját Plaza Hotelje lobbijában futott össze Donald Trumpként a főszereplő Kevinnel.

A Filmszínészek Céhe etikai vizsgálatot kezdeményezett ellene a Capitolium január 6-i lerohanásában játszott szerepe miatt. Szinte biztosan kizárták volna, Trump a lemondásával megelőzte ezt. Trump több mint harminc éve volt a céh tagja.

Trumpról beszélünk, tehát természetes, hogy a lemondó nyilatkozata is alapvetően saját maga ajnározásáról szólt. A színészcéh elnökének, Gabrielle Carterisnek címzett levelében sietett is közölni, hogy "bár nem ismerem az ön munkásságát, a saját szerepeimre a Reszkessetek Betörőkben, a Zoolanderben és a Wall Street: a pénz sosem alszik című filmben, valamint olyan tévéshowkban, mint a Kaliforniába jöttem, a Saturday Night Life és természetesen a tévétörténelem egyik legsikeresebb műsorában A gyakornokban, nagyon büszke vagyok" - írta.

Carteris neve 2020-ban és fiatalabb olvasóinknak talán nem cseng ismerősen. Az azonban teljességgel lehetetlen, hogy Trump ne ismerje: ő alakította Andrea Zuckermant, a sorozat egyik kulcsszereplőjét a korai kilencvenes évek meghatározó amerikai sorozatában, a szupergazdag tinik életét feldolgozó Beverly Hills 90210 című sorozatban, mely kábé annyira volt része az amerikaiak hétköznapjainak, mint itthon a Szomszédok. Vagyis Carterist nem ismerni olyan, mint Ivancsics Ilonát nem ismerni: szinte lehetetlen. (Via BBC)