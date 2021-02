Könnyű testi sértéssel és szeméremsértéssel vádolják Donáth Lászlót

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Donáth László evangélikus lelkész, volt parlamenti képviselõ. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés és folytatólagosan elkövetett szeméremsértés miatt emelt vádat a II-III. kerületi ügyészség Donáth László evangélikus lelkész, volt szocialista országgyűlési képviselő ellen. Az ügyészség szerint a bűncselekményt orvosi iratok, tanúvallomások és igazságügyi pszichológusszakértői vélemény is alátámasztja, ez alapján azt indítványozták, hogy a bíróság a tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki Donáthra.

2019 augusztusában a kormányközeli TV2-nek nyilatkozott Donáth egyik vélt áldozatának férje, állítván, hogy a lelkész a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban szorította falnak a feleségét, akinek a nyakát is szorongatta. Ezután több más, a szeretetotthonban dolgozó nő is arról számolt be, hogy Donáth rendszeresen fogdosta őket. (Via Magyar Nemzet)

UPDATE 11:36: Donáth László ügyében a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete is vizsgálatot folytatott, mert őket is többen, mint írták, "köztük számosan egyházunk elkötelezett, hűséges tagjai" közvetlenül is megkeresték hasonló vádakkal. Mint 2020. december 8-án kelt állásfoglalásukban írják, "személyes, szakembereket is bevonó beszélgetések" során arra jutottak, hogy az áldozatok elbeszélései életszerűek és hitelesek. Donáth azonban ezek után is hárító, kitérő válaszokat adott, amit az egyház vezetői csalódásként éltek meg.

Állásfoglalásukban az egyházkerület és az egyház nevében megkövették azokat, akik "áldozatként, vagy akár áldozatnak érezvén magukat nem kaptak olyan segítséget, nem találtak olyan segítő közegre, amely megvédte volna őket a zaklatásoktól".

Donáthról azt írják, hogy időközben már nyugdíjazták, és bár gyülekezetének presbitériuma és maga Donáth is kérte, nem járultak hozzá, hogy további két évig aktív lelkészként szolgálhasson. "Végezetül határozottan kijelentjük: a legteljesebb mértékben elhatárolódunk azoktól a rosszízű, keresztényietlen és immorális sajtómegnyilatkozásoktól, amelyek a politikai kampányok méltatlan eszközeivel igyekeznek kihasználni mások fájdalmát, rágalmazásokkal sértve ezzel Donáth László családját is" - zárták állásfoglalásukat.