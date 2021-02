Letartóztattak egy férfit, mert bitcoinért vett drogot a dark weben

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A Mosonmagyaróvári Járásbíróság nyomozási bírája az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapi időtartamra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint bitcoinért vett kábítószert a dark weben.

A bíróság a megalapozott gyanú fennállását megállapította, és a legsúlyosabb, és a letartóztatást azzal indokolta, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

A bíróság megállapította azt is, hogy a letartóztatás elrendelésének törvényi feltételei közül az eljárás nehezítésének a veszélye is fennáll, hiszen megalapozottan feltehető, hogy a bizonyítást veszélyeztetné, így a tanúkat befolyásolná, valamint bizonyítási eszközöket rejtene el. A döntést a gyanúsított, az ügyész és a védő is tudomásul vette, így az végleges. (Bíróság.hu)