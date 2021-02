Március 15-éig minden regisztrált 60 év fölöttit be fognak oltani a kormány számítása szerint

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A friss járványadatok ismertetésével kezdte pénteki interjúját Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, hogy az elmúlt 24 órában 1576 új fertőzöttet regisztráltak, 98 ember halt meg, 3638 ember van kórházban, és 302 ember lélegeztetőgépen.

Orbán kitért arra, hogy az elmúlt 3-4 nap adatai alapján a járványhelyzet javulása megállt, és nem tudja azzal biztatni a hallgatókat, hogy napról napra javulna a helyzet, inkább stagnálás vagy némi romlás van. Ugyanakkor folyamatosan nő az oltottak száma, 264 ezeren vannak, akik már megkapták az első oltásukat, és 92 ezer körül van azok száma, akik már a másodikat is. A miniszterelnök szerint az oltottak számának emelkedése fordulópontot jelent a járvány elleni védekezésben, és 275 ezer olyan ember is van, aki már átesett a fertőzésen, és ezért jelenleg védettsége van a vírussal szemben.

A kormány számításai szerint március elejére fogja elérni az ország, hogy a legalább egyszer beoltottak és a fertőzésen átesettek száma átlépje az egymillió főt, március 15-éig pedig minden 60 év felettit, aki regisztrált, be fognak oltatni (az nem volt világos, hogy a kormány mivel számol: az első oltást kapják meg eddig a 60 felettiek, vagy már mindkettőt.) A tervek szerint április elejére a kétmillió beoltott közelébe juthatunk, és a számokat javíthatja az is, ha a kínai vakcinát is lehet majd használni, melynek jelenleg hatósági ellenőrző-vizsgálata zajlik.

Orbán elmondta azt is, hogy a tervek szerint a jövő héten már az orosz vakcinával is megkezdődik az oltás, és jó hír, hogy Szerbiában oltanak már a kínai és az orosz vakcinával is, és onnan megnyugató tapasztalatokat látni.

Nagy Katalin szokás szerint rákérdezett az ellenzék felelősségére az interjúban, és megkérdezte, mennyit árt, hogy ellenzéki országgyűlési képviselők a magyar egészségügyi hatóságok munkáját ássák alá, mire Orbán elmondta, hogy a világban egy nagy csata zajlik az amerikai, a kínai és az orosz gyógyszergyártók között, és ennek leképeződése megjelenik itthon is, látni, hogy melyik parlamenti képviselő szólal fel az amerikai érdekek mentén, és ki az oroszok érdekében.

Másrészt érti, hogy ez a kérdés a hatalomról is szól, és a baloldali ellenzék számára logikus gondolat, hogy ha nem működik a válságkezelés, ha sokan halnak meg, ha nem működik az egészségügy, akkor ez a kormányra nézve negatív lehet, és azt gondolják, hogy így könnyebben lehet eltávolítani a kormányt, de Orbán szerint ez egy egészségügyi világjárvány idején elfogadhatatlan gondolat, és a baloldal itt túlságosan messzire ment, átléptek olyan határokat, melyeket politika fölötti szempontok miatt nem lett volna szabad.

A gazdaság újranyitásával kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy érzi ő is a sürgetést, hogy mindenki nyitni szeretne, megérti a vendéglátósok és a szállodások elkeseredését és nyomásgyakorlását az ő irányába, de az elmúlt néhány nap tényei óvatosságra intenek.

A miniszterelnök elismételte, hogy február közepe és március eleje között egy gyors online konzultáció lesz majd a nyitás kérdéséről, az emberek ekkor mondhatnak véleményt arról is például, hogy járjon-e több jog azoknak, akik már oltottak vagy átestek a fertőzésen. Orbán szerint ez nem egy ördögtől való gondolat, de ugyanakkor elképzelhető, hogy a magyarok többsége ezt nem találná méltányosnak.

A gazdaság újraindításának része lesz a felsőoktatásra szánt 1500 milliárd forint sorsáról való döntések meghozatala tavasszal, majd júliusban nagy fejlesztéseket terveznek bejelenteni, melyek a teljes magyar energiarendszer korszerűsítéséről, a zöld gazdaság kiépítéséről, és soha nem látott nagyságrendű agrár-vidékfejlesztésről szólnak majd. Ezek a programok Orbán szerint október-november környékén el is indulhatnak majd, így 2021 jó eséllyel egy példátlanul sikeres újraindítási év lesz.

A miniszterelnök amúgy a 2020-as évvel sem elégedetlen, ami a nemzetközi összevetést illeti: most jönnek ki folyamatosan a tagországok adatai, nálunk 5,1-5,2 százalékos lehet a visszaesés, amivel még az élmezőnyben vagyunk Orbán szerint.

A kormányfő elismerte, hogy a vendéglátósoknak igazuk volt, amikor a bértámogatás kifizetésének lassúságára panaszkodtak, a rendszert így átalakították, és utófinanszírozás helyett várhatóan már februárban készhez fogják kapni a teljes összeget. Emellett új programot indítanak a kis- és középvállalatok számára, 10 millió forintos hitelt lehet felvenni 0 százalékos kamara, úgy, hogy 3 évig nem kell hozzákezdeni a törlesztéshez.