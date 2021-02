Meghalt a hathetes csecsemő, miután víz került a tüdejébe az ortodox keresztelő során Romániában

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Egyre nagyobb a nyomás Romániában az ortodox egyházon, miután egy hathetes csecsemő életét vesztette azután, hogy egy pópa a keresztelésen a víz alá nyomta. A Suceava városában történtekről a hét elején már mi is írtunk, de akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy a kisgyereket újra kellett éleszteni, azóta viszont kiderült, hogy nem élte túl a történteket.

A hathetes gyereket a pópa háromszor nyomta a víz alá, olyan erővel, hogy leállt a szíve, a boncolás szerint pedig víz került a tüdejébe. Az AFP beszámolója szerint a román ügyészség emberölés gyanújával indított vizsgálatot.

A fotó csak illusztráció, egy másik keresztelőt ábrázol Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Az országban 56 ezren írták már alá azt az online petíciót, melyben azt kérik az ortodox egyháztól, hogy változtassanak a keresztelési szertartáson. A helyi sajtó számos hasonlóan veszélyes esetről számolt be az elmúlt évekből, míg egy egyházi szóvivő arról beszélt, hogy bőven elég lenne az is, ha a pópák a gyerekek homlokát érintenék a vízhez, és nem nyomnák le a gyerek fejét a víz alá. Ugyanakkor az egyház konzervatív ágának egyik ismert alakja, Teodosie érsek már jelezte, hogy nem fognak változtatni az eljáráson.

A Transindex beszámolója szerint az ortodox érsekség közleményt is kiadott, melyben azt írják: „ebben a mindannyiunk számára zaklatott pillanatban, amikor az ünneplő ruhánk helyett gyászruhát kell öltenünk, beleértve a szertartást végző papot is, nagyon nehéz megértenünk, miért rótta ránk az Isten ezt a nehéz megpróbáltatást" - majd Nisszai Szent Gergelyt idézik "az idő előtt elhunyt gyermekekről", miszerint ha "az emberi elme" szerint idő előtt is hal meg egy gyermek, az azért van, mert az Isten "nem akarja, hogy a kisdedet megfossza akár egyetlen áldásától is, tudott lévén, hogy az embert számos ajándékkal látta el, amelyeket saját belátása szerint használhat".

Mint a lap megjegyzi, sok ortodox is a szertartás felülbírálatát kérte, de az ultrakonzervatívok nem mennének ebbe bele. A hozzájuk tartozó ortodox.info portál a „söpredék sajtót" bírálja, amiért kritikával illetik az egyházi gyakorlatot, és azt írják, "a kisded egyenesen a Mennyországba ment". A petíciót indítókat pedig neomarxistáknak nevezik és szerintük a keresztelés akkor érvényes, ha a gyermeket teljesen a víz alá merítik, és a javasolt "pápista" módszer, hogy csak épp egy kis szenteltvízzel megöntözik a fejét, "nem kanonikus".