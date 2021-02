Találtak egy olcsó gyógyszert, ami hatásos lehet a covid ellen

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egy hagyományosan a köszvény kezelésére használt, régi és olcsó gyógyszer, a colchicine hatásos lehet a covid kezelésében, állapították meg kutatók Brazíliában végzett vizsgálataik alapján.

A kutatás eredményei szerint a colchicine lehet az első, tablettaként adagolható gyógyszer, amit kórházon kívüli kezelésben is adhatnak covidosoknak. A vizsgálat eredményei alapján a szer 20 százalékkal csökkentette a kórházi kezelésre szorulók, illetve a halálozás arányát a kísérletben részt vevők körében.

A colichine potenciális hatásosságát elsőként a quebeci kormány által finanszírozott előzetes kutatások vetették fel, most a brazil hatóságok és alapítványok által pénzelt tesztek során jutottak arra, hogy a reumás betegségek kezelésére is használt szer nagyban csökkentheti a test gyulladásos reakcióját a fertőzésre. Ez jelentős eredmény, mert a covidbetegség lefolyásában a szervezet immunválaszának is nagy szerepe van, túlzott immunreakció ún. citokinvihart okozhat, olyan mértékú többszervi gyulladást okozva, hogy a beteg végső soron abba hal bele. Vagyis súlyos covid esetén éppenséggel tompítani kell az immunválaszt.

A szer hatásosságát egyelőre csak szúk klinikai tesztben vizsgálták, vagyis az eredmények még további ellenőrzésre szorulnak. Ám már ezek alapján úgy tűnik, hogy "akármi is a működési mechanizmusa, a colchicine jótékony hatásúnak tűnik a coviddal kórházba kerültek esetén". Az eddigi eredmények alapján a kezelésnek nincsenek súlyos mellékhatásai, nem okoz szív és májelégtelenséget. A szerrel kezelteket sokkal ritkábban kellett géppel lélegeztetni, és a kórházi tartózkodásuk időtartama is csökkent. Ezzel csökkenthető a járvány kezelésének költsége is. (Via The Guardian)