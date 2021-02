Orbán: Aki nem kéri az éppen elérhető oltást, az a sor végére kerül

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

"Magyarországon az oltás önkéntes és ingyenes. Tehát amikor valaki elmegy az oltópontra – akik regisztráltak, azokat oltjuk be – ott közlik vele, hogy milyen vakcinát tudnak neki adni. És ha nem kell, akkor nem fogadja el, hanem elmegy a sor végére, és ha van olyan vakcina, amilyet szeretne, majd ismét értesíteni fogjuk." - ezt is mondta Orbán Viktor a vakcinákról a pénteken Andrej Babis cseh miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján az Euronews beszámolója szerint. Az MTI is hosszú összefoglalót közölt a sajtótájékoztatóról pénteken, amelyben viszont erről nem volt említés.

Az Euronews ebből arra következtet, hogy hiába kellett mindenkinek az email címével regisztrálnia a kormány oldalán - amelyen amúgy viszonylag sokat levelezik a kormány a regisztráltakkal, többek között arról, hogy a kormány szerint Európai Bizottság milyen rosszul kezeli az oltásbeszerzést - arról a regisztráltak nem kapnak majd értesítést, hogy milyen vakcina lesz elérhető, amikor sorra kerülnek. Miközben a miniszterelnök szavaiból azt lehet kiolvasni, hogy erre meg volna a lehetőség, hiszen amikor ismét rendelkezésre áll az az oltóanyag, amivel a regisztrált állampolgár szívesebben beoltatná magát, akkor már tudják értesíteni a kormánynál regisztrált címen.