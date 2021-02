Valaki behatolt az Air Force One támaszpontjára, és bemászott egy kormányzati gépbe

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Egy férfinek valahogy sikerült kijátszania a biztonsági rendszert, és behatolnia az amerikai légierő marylandi támaszpontjára, ahol az elnök gépe, az Air Force One is állomásozik. A fegyvertelen férfi az egyik repülőgépre is feljutott, ami szintén része a kormányzati flottának. Ezután elfogták, írja a BBC.

Itt szállt fel Donald Trump is Biden beiktatásának napján, a My Way dallamára Fotó: ALEX EDELMAN/AFP

A támaszpont mindössze 24 kilométerre található a Fehér Háztól, Biden elnök innen utazott haza másnap wilmingtoni otthonába. Gyakran megfordul ott az alelnök és más állami vezetők is.

Nincs jele annak, hogy a férfi valamilyen szélsőséges csoport tagja lenne, de egyelőre nem osztottak meg róla információkat. Kivizsgálják, mi történhetett pontosan, és a biztonsági rendszert is ellenőrzik.