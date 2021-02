Kevésbé véd a dél-afrikai koronavírus-variáns ellen az AstraZeneca vakcinája

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Úgy tűnik, hogy nem véd hatékonyan a dél-afrikai koronavírus-variáns ellen az az AstraZeneca oltása, számolt be a Financial Times. A lap az a dél-afrikai Witwatersand és az Oxfordi egyetem közös tanulmányára hivatkozik, ami szerint a vizsgált több mint kétezer tesztalanynál enyhe és közepes tünetek jelentkeztek, de kórházi ellátásra egyiküknek sem volt szüksége. Az eredmény egyelőre nem hivatalos, de a gyógyszergyártó megerősítette az előzetes adatokat, valóban korlátozottabb védelmi képességgel bír a vírusvariáns ellen az vakcina. Az AstraZeneca tartja: továbbra is hatékony az oltás a súlyos lefolyású koronavírussal szemben, az antitest képződés a többi gyár termékéhez mérhető.

Magyarország 6,5 ampullát kötött le ettől a gyártótól, szombaton érkezett meg az első, a több mint 20 ezer ember beoltására elegendő szállítmány.