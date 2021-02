Müller Cecília szerint kizárólag orvosi javaslatra lehet előnyben részesíteni az egyik vakcinát a másikkal szemben

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az országos tisztifőorvos szerint kizárólag orvosi javallatra előfordulhat, hogy az orvos előnyben részesíti az egyik vakcinát a másikkal szemben a betege számára. A közmédiának nyilatkozó Müller Cecília szerint bármelyik vakcina jobb, mint anélkül veszélyben élni, és az oltóanyagok széles palettája nagyobb lehetőséget biztosít. (Január elején Orbán Viktor még arról beszélt, hogy a magyarok választhatnak majd, hogy a nyugati vagy kínai vakcinával kívánják beoltani magukat.)

Jelezte azt is, hogy eddig 286 379 embert oltottak be az első adag vakcinával, több mint 105 ezren a másodikat is megkapták.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A három oltási kampányból kettő már lezárult: az egészségügyi dolgozók, valamint a szociális intézmények lakóinak, dolgozóinak - több mint 80 ezer ember - oltása megtörtént. Elkezdődött a legidősebbek oltási kampánya is, amelyben nagy mértékben támaszkodnak a háziorvosok segítségére, akik nagyon pozitív tapasztalatokat szereztek. (MTI)