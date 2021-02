Egy szlovák házaspár modellkarriert ígérve több tucat fiatal lányt erőszakolt meg

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A Paraméter ír arról, hogy a nyitrai Mojmírovce községben működött a 49 éves Peter R. és közel 20 évvel fiatalabb felesége által vezetett "modellügynökség", amit a gyanú szerint arra használtak, hogy fiatal lányokat erőszakoljanak meg.

A helyi sajtó beszámolója szerint 2010 és 2019 vége között a fiatalabb nő szervezte be a 10 és 15 év közötti lányokat modellkarrier ígéretével. A lányok szüleitől pénzt is kértek képzésekre hivatkozva, gyerekenként 400 eurót. A lányokat aztán leitatták, és ezeken a "képzéseken" a nő megpróbálta rávenni őket, hogy feküdjenek le a férfival, illetve volt, hogy ő maga is csatlakozott. A Markíza nevű lapnak több lány is arról beszélt, hogy a férfi szexuálisan kihasználta és megerőszakolta őket.

A botrány még 2019 végén robbant ki, a férfit akkor le is tartóztatták, élettársa akkor szabadlábon védekezhetett, és azóta már 25 ismert áldozata lett az ügynek, ugyanakkor az ismert áldozatok szerint a tényleges áldozatok száma 100 fölött is lehet.

A Paramter szerint a férfit szexuális visszaéléssel, nemi erőszakkal, zsarolással és fiatalkorú megrontásával, míg a 28 éves nőt szexuális visszaéléssel, fiatalkorú megrontásával és tettestársként elkövetett nemi erőszakkal vádolják, jelenleg folyamatban van ellenük a vádemelési javaslat megfogalmazása.