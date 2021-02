Megbénította a közlekedést az extrém havazás Németországban

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Húszcentis hó lepte el a hétvégén Németország középső és északi területeit, amit tovább súlyosbított a 80 kilométer/órás szél. Az extrém időjárás megbénította a közlekedést, a vasúttársaság visszatéríti a hétvégére váltott jegyek árát, írja a Deutsche Welle.

Hannoverben lefagytak a szerelvények Fotó: Ole Spata/dpa Picture-Alliance via AFP

Törölték a Hollandiába tartó járatokat is, Berlinből és Hamburgból különösen nehéz volt kijutni. Nem jártak a vonatok Hamburg és Hannover, illetve Hamburg és Észak-Rajna-Vesztfália között sem.

Thüringiában dugóba kerültek a kamionok Fotó: Bodo Schackow/dpa Picture-Alliance via AFP

A havazás miatt rengeteg balesetről számoltak be, Észak-Rajna-Vesztfáliában 222-ről, autópályákat is lezártak. El kellett halasztani a Bielefeld-Werder Bremen Bundesliga-meccset is.

Az előrejelzések szerint a következő napokban még hidegebb lesz az országban, akár 40 centi hó eshet.