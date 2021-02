Technológiai áttörés a vírusvédelemben – Térsterilizátor

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Még a jelenlegi vírushelyzeten sem jutottunk túl, de már most minden szakértői előrejelzés arra figyelmeztet, hogy hullámokban újabb és újabb járványok következhetnek be. A vírusok terjedési lehetőségének jelentős csökkentése a zárt téri védekezés kiemelkedően hatékony eszköze, nemcsak a mostani és a jövőbeni járványok, de a többi évente rendszeresen visszatérő fertőzések esetében is.

STR-SOLUTION TÉRSTERILIZÁTOR

Dél-koreai tudósok egy olyan eszközt fejlesztettek ki, amelynek egyedülálló technológiája nemcsak tisztává és vírusmentessé teszi a levegőt, de fertőtleníti a térben lévő valamennyi felületet is! Így nemcsak a levegőtől, de a térben lévő berendezési és használati tárgyaktól (a kilincstől, klaviatúrától, telefontól, pohártól stb.) sem fogunk megfertőződni. Ez azért fontos, mert bizonyított tény, hogy a fertőzések jelentős része a felületi érintkezések során következik be.

Kiemelkedő jelentőségű, hogy működése ártalmatlan az emberi egészségre. Ezáltal kiválóan alkalmas olyan közösségi terek folyamatos sterilizálására, ahol emberek tartózkodnak és végzik mindennapi tevékenységeiket.

AZ STR-SOLUTION KÜLÖNLEGES TECHNOLÓGIÁJA

A készülék napjaink legmodernebb, szabadalmaztatott térsterilizáló technológiáját alkalmazza, amely a NASA űrkutatási programjából indulva, a hadiiparon keresztül ma már a civil szféra számára is elérhető.

A berendezés ötféle anyag speciális ötvözete és erős UV-C spektrumú fény hatására, a foto-katalitikus oxidáció elve alapján ST Radical szabadgyököket hoz létra a levegőben természetes módon jelen lévő vízpára molekulákból. Ezek a rendkívül reakcióképes ST Radical szabadgyökök heves kölcsönhatásba lépnek a vírusokkal, kórokozókkal, és a pillanat tört része alatt elpusztítják azokat, génszerkezetük tönkretételével. A létrejött reakció mellékterméke víz és szén-dioxid, főterméke pedig tiszta, kórokozóktól mentes levegő és környezet.

A technológiai áttörés lényege a kiáramoltató rendszer. Az STR szabadalmaztatott technológiája lehetővé teszi a hosszú élettartamú ST Radical szabadgyökök létrehozását. Így válik lehetővé, hogy ezeket a készülék kiáramoltassa a háromdimenziós térbe, ahol az elemi részecskék elvégzik a légtér és az abban elhelyezkedő berendezési tárgyak és használati eszközök vírusmentesítését.

Ez a kiáramoltató rendszer azzal a jelentős előnnyel is jár, hogy a levegőbe frissen bekerült kórokozók rövid időn belül semlegesítődnek. Az összes eddigi hagyományos, ún. „átszívó” típusú légtisztító és légfertőtlenítő készülék esetén az óránként átlag kétszeri légcserét alapul véve akár 15-30 percet is várnunk kell, mire a kórokozók beszívódnak a készülék reakciókamrájába. A levegőben jelenlévő ST Radical szabad gyökök ezzel szemben rövid időn belül végeznek a kórokozókkal, így radikálisan csökkentik a cseppfertőzés valószínűségét.

MAGAS FOKÚ HATÁSOSSÁG

Az STR-SOLUTION készülékeket számos vírus és baktérium elpusztítása tekintetében tesztelték. Hatásosságát a legmagasabb színtű vizsgáló laboratóriumok GLP (USA), KTL, KCL (Dél-Korea) tanúsítványai igazolják.

Átlagos hatékonysága a levegőben lévő SARS-CoV2 (Covid-19), MERS-CoV koronavírus, H1N1 („A” típus) influenza esetén 99.99%. A felületeken mért hatékonyság Covid-19 vírusra 96,20%.

Az antibakteriális hatás mellett eltávolítja a levegőből az ártalmas illékony szerves vegyületeket, a kellemetlen szagokat, spórákat, virágport, egyéb allergéneket stb.

Kiemelkedő jelentőségű, hogy a tudományos magyarázatokon kívül GLP (USA) Citotoxikológiai vizsgálatok tanúsítják, hogy működése ártalmatlan az emberi egészségre.

STR-SOLUTION – A TELJES KÖRŰ MEGOLDÁS

A jelenlegi járvány egyik tapasztalata az, hogy a biztonságosság kérdése minden korábbinál erősebb választási szempontot támaszt a közösen használt terek üzemeltetői felé. Amennyiben valaki hitelesen azt állíthatja magáról, hogy az általa működtetett térben vírusmentes környeztet tud teremteni, olyan piaci előnyt kommunikál, amely az elkövetkező években a szolgáltatók kiválasztásának szempontjából a legerősebb döntési tényező lehet az ügyfelek részéről.

Az STR-SOLUTION szabadalmaztatott térsterilizáló technológiája magasan felette áll a piacon kapható hagyományos levegőtisztító- és fertőtlenítő rendszereknek. Többféle modell készül különböző méretű terek sterilizálására. Ideális megoldást nyújt többek között irodák, munkahelyek, ügyfélterek, üzletek, éttermek, színházak, edzőtermek, ipari és mezőgazdasági létesítmények, de akár lakóházak és családi otthonok teljes körű és folyamatos vírusmentesítésére.

Ha szeretne többet megtudni a készülékről, látogassa meg honlapunkat.