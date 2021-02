Havas Henrik hárommillióra perli Baukó Évát, aki évekkel ezelőtt szexuális zaklatással vádolta

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Hárommilió forintra perli Havas Henrik Baukó Évát a Blikk információi szerint, Havas magyarázata szerint azért, mert az ügyvédje már „türelmetlen”.

„Két mondatom van ezzel kapcsolatban, többet nem is érdemel. Három éve tart ez a cirkusz, senki sem jelenik meg a tárgyalásokon, Baukó sem, immár két alkalommal. Az ügyvédem türelmetlen lett, és beperelte, erről van szó” – mondta most a Blikknek Havas Henrik, akit 2017-ben két nő, Baukó Éva és Molnár Anikó vádolt szexuális zaklatással. A televíziós ellen akkori munkahelyén, az ATV-ben belső vizsgálatot indítottak, miután Baukó azt állította, hogy amikor a személyi asszisztense volt, Havas zaklatta és megzsarolta, ha nem lesz a szeretője, tönkreteszi. A vádak után az ATV felfüggesztette Havast, műsorát levették a képernyőről.

A Blikk az ügyben megszólaltatta Baukót is, aki azt mondta, a korábbi tárgyalásokon azért nem vett részt, mert egy címváltozás miatt nem kapta meg az idézést. „Nekem most is tiszta a lelkiismeretem, de ha úgy vesszük, ennyi év után újra zaklat engem ezzel az egésszel” – mondta Baukó Éva.