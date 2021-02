Mérgezés miatt pusztulnak a varjak Miskolcon

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Négy rossz állapotban lévő varjút találtak fiatalon Miskolcon, ők értesítették a Mályi Madármentő Állomást - erről ők írnak Facebook-oldalukon. Nem sokkal később egy férfi, majd egy kutyaséltátaó nő hívta őket hasonló hírekkel.

A madármentők azt írják, minden igyekezet ellenére a varjak sorra elpusztultak, „az elszomorító végeredmény 6 halott és 3 élő vetési varjú egyelőre”.

A rendőrséget értesítették, és a hatósági állatorvos is kiment a helyszínre. Azt írják, az állatorvos szerint is gyorsan lefolyó méreg állhat a „tömeges, egy helyre koncentrált, lényegében 1-2 óra alatt lezajló pusztulás mögött. Hát ez a szomorú végeredmény és még lehet, hogy nincs vége. A három élő varjúból egy nagyon rossz állapotban van, lényegében az életéért küzd, mint ahogy mi is vele küzdünk. Az éjszaka folyamán még fognak infúziót kapni, hogy hígítsuk és felgyorsítsuk a feltételezhető méreg kiürülését. A nyomozás elindult”.



A madármentők köszönik a bejelentők segítségét, és felhívják a figyelmet arra is, hogy a vetési varjú védett állat.

„Nem attól lesz valaki fasza gyerek, hogy állatokat kínoz, hanem attól, amit ezek a fiatalok csináltak. Összeszedték őket, beáldozták a kabátjukat, betakargatták őket, türelmesen vártak az esőben. Na ettől lesz valaki EMBER!!! Ezekről a fiatalokról kell példát venni” - írják.