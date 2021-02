22800 ember oltására elég érkezett csütörtökön az AstraZeneca védőoltásából

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hat napon belül megérkezett a második szállítmány az AstraZeneca covid elleni védőoltásából, jelentette a cég hazai PR-ügynöksége. Február 5-én, szombaton 40800 adag, most csütörtökön 45600 adag érkezett. Az AZ oltásából két adag kell a védettséghez, vagyis az eddig érkezett mennyiség 43200 ember immunizálására elég.

A kormány határozata alapján ezzel a védőoltással első körben a 60 évesnél fiatalabb krónikus betegeket - szív- és érrendszeri, tüdő- és vesebetegeket, daganatos betegségben szenvedőket és transzplantáltakat, illetve magas vérnyomástól szenvedőket - oltják majd.

A cég közleményében kitér a legújabb kutatási eredményekre, melyek szerint védőoltásuk a betegség megelőzése mellett a fertőzés megelőzésében is hatékonynak bizonyult, "akár 67%-kal képes csökkenteni a vírus továbbadását is". Azt is kiemelik, hogy a Nagy-Britanniában végzett vizsgálatok szerint a védőoltás az ún. brit variánssal, vagyis a B.1.1.7 mutációval szemben is 75 százalékban hatásos.