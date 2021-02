Amerikában már minden felnőttnek jut oltás

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Egyesült Államok újabb 200 millió adag koronavírus-vakcinát vásárolt, ami azt jelenti, hogy minden felnőtt számára biztosított lesz a kétdózisú oltás - jelentette be Joe Biden amerikai elnök az Országos Egészségügyi Központban csütörtökön.

„Most annyi oltóanyagot vásároltunk, hogy be tudjuk oltani az összes amerikait. Egyenként 100 millió adagot vásároltunk a Pfizertől és a Modernától, így a készletünk 600 millió adagra nő majd. További jó hír, hogy mindkét vállalattal megállapodtunk, és most már szerződés kötelezi őket arra, hogy felgyorsítsák a 100 millió adag leszállítását, amit a korábbi június végi időpont helyett május végére vállaltak” – mondta az amerikai elnök.

Az Egyesült Államokban 330 millióan laknak, közülük 73 millióan 18 év alattiak, így ahhoz, hogy tényleg minden egyes amerikait be lehessen oltani, további 60 millió adag vakcinára lenne szükség, de sokan vannak az országban, akik nem akarnak oltatni, illetve a gyerekek számára nincs még engedélyezett oltás.

A Pfizer vakcinája egyébként akár már 16 éves korban is beadható, de a Moderna oltása csak 18 éves és idősebb felnőttek esetében alkalmazható. Anthony Fauci, az amerikai kormány koronavírus elleni munkacsoportjának víruskutatója szerint azonban ezek az életkori határok hamarosan kibővülhetnek. Egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a Moderna már teszteket folytat egy 12 éves és idősebb gyerekek számára is megfelelő oltással kapcsolatban, ezért arra számít, hogy tavasz végére, nyár elejére a fiatalabb korosztálynak is lesz vakcinája.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint csütörtökig több mint 68 millió adag oltást osztottak szét az országban, és ezek mintegy 68 százalékát beadták. (MTI)