Harmincmilliárdos németországi piramisjátékban bukkant fel a körözött Balogh Sándor neve

Balogh Sándor a magyar gazdasági alvilág rejtélyes figurája, akit egyebek mellett adócsalás miatt 2019 óta köröz a rendőrség. A férfi korábban egy több száz vállalatból álló céghálót vezetett, ami volt felesége, Mager Andrea nemzeti vagyongazdálkodásért felelős miniszter lakásába volt bejegyezve.

A Globimpex nevű cége 2015-ben mintegy 340 millió forintnyi áfát felejtett el befizetni, egy másik, 587 milliós csalással is őt gyanúsítják, egy időben pálinkafőzésből próbált pénzt csinálni Ugandában, de segített szögesdrótot beszerezni a magyar határkerítéshez, és a 2017-es úszóvébé szervezése körül is ügyködött.



Ez azonban valószínűleg nem volt nagyon sikeres, most ugyanis a Blikk arról ír, hogy a cégei révén egy mintegy 90 millió euró (32 milliárd forint) kárt okozó németországi piramisjátékban is érintett volt. Az ügyben egy S. Iván nevű férfit már el is ítéltek, aki korábban több cégnél is együtt dolgozott Balogh Sándorral. A hiszékeny emberek pénzét S. egy Baden-Württembergi tartományi informatikai biznisz ígéretével csalta ki, és mintegy 5,7 millió eurót a Balogh által irányított hálózatnak továbbított.

A csalásnak egy másik magyar, az ötletgazda N. Edvin vetett véget 2017-ben, amikor feladta magát és az egész hálózatot. S. Iván 7 évet, N. Edvin 7 év 10 hónapot kapott, Balogh Sándor továbbra is szökésben van.