28 éve olvassák, és még évtizedek lehetnek hátra mire Az eltűnt idő nyomában végére érnek a közösségi olvasási projekt részvevői

Közel három évtized alatt, több mint 1200 ember vett már részt egy meglehetősen ambiciózus projektben, és még nagyon sok résztvevőre lesz szükség a cél eléréséhez: Véronique Aubouy felhívására a világ minden részéről jelentkeznek franciául beszélő emberek, hogy pár oldalt felolvassanak Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című nagyszerű regényfolyamából.

Az egyszerűen csak Proust Olvasás (Proust Lu) néven futó projektbe a világ számos országából, a legkülönfélébb hátterekből és helyzetekből jelentkeznek be emberek, hogy hozzátegyék a maguk kis részét a közös olvasáshoz. A hét kötetes, több mint 4000 oldalas regényből minden résztvevő csak két-két oldalt olvas fel, és az Economist számítása szerint ha a jelenlegi tempóban zajlik tovább a projekt, 2050-re lehet majd vége.

Egy 1993-as felvétel:

Azaz 57 évvel azután, hogy Aubouy belevágott az ötletbe. Eddig 150 órányi felvétel jött össze, és ezeknek egy része a Youtube-on is elérhető. Aubouy célja a kezdetektől fogva az volt, hogy minél több érdekes embert vonjon be a projektbe, így amellett, hogy ő keres meg rendszeresen felolvasókat, az olvasók is ajánlhatják ismerőseiket, akikről azt gondolják, hogy passzolnának a projektbe.

A hét éve futó felolvasásban felbukkantak már ismert francia színészek épp úgy, mint olyan emberek, akik évtizedekkel ezelőtt, iskolában olvastak fel utoljára bármit hangosan. 2001-ben volt egy lány, aki rappelni kezdett, más meg a gazdaságában, két szamár között vagy tehenek előtt állva kezdett bele Proust felolvasásába.

Az évtizedek óta futó projekt a járvány alatt sem akadt meg, voltak, akik telefonról olvasták a könyvet. A regény jelentőségéről és szépségéről amúgy 2018-ban Sarkadi Zsolt írt nagy cikket a 444-re, érdemes ezt a cikket is elővenni egy ilyen hideg vasárnapra.