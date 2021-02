A Kereskedelmi Világszervezet új elnöke szerint a vakcina-nacionalizmus lassítja a járvány legyőzését

Több 444 videó?

Ngozi Okonjo-Iweala, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) hétfőn kijelölt új elnöke a vakcina-nacionalizmus veszélyére figyelmeztet, az ugyanis lelassítaná a koronavírusból való kilábalást és minden ország gazdasági növekedését komolyan hátráltathatja, a szegény országokét ugyanúgy, mint a jómódúakét.

A szervezet első női és egyben első afrikai elnöke elmondta: kiemelten fontosnak tartja, hogy a WTO hatékonyabban lépjen fel a vírushelyzetben. Ennek részeként sürgette, hogy a tagországok oldják fel az olyan, exportra vonatkozó korlátozásokat, melyek lassítják a szükséges gyógyszerek és kellékek kereskedelmét.

"A vakcina-nacionalizmus nem kifizetődő, mert már jönnek a variánsok. Ha más országok nincsenek immunizálva, az visszavet mindenkit - nyilatkozta Okonjo-Iweala. - Elvtelen dolog, hogy emberek máshol meghalnak, sorban állnak, miközben nálunk megvan a technológia."

Ngozi Okonjo-Iweala korábban a Világbanknál és Nigéria pénzügyminisztereként is dolgozott. Fotó: BRYAN R. SMITH/AFP

Azt is elmondta, hogy a szervezet által végzett tanulmányok szerint akár 9000 milliárd dollárral vetné vissza a világgazdaságot, ha a szegény országok lakosait nem sikerül gyorsan beoltani. Megoldást szeretne találni arra is, hogy a vakcinákat, gyógymódokat és diagnosztikát egyenlő és megfizethető módon el lehessen juttatni a fejlődő országoknak. "Mind emberi, mind gazdasági szempontból nagyon költséges most nacionalistának lenni a nemzetközi közösségre nézve" - tette hozzá a WTO elnöke. (Reuters)