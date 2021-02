Ha elég ember megkapná a vakcinát, a mutációknak is kevesebb esélyt adnánk

Több 444 videó?

Az új koronavírus mutációi komoly kihívás elé állítják a vakcinagyártókat, de ha viszonylag hamar sikerülne beoltani elég embert ahhoz, hogy kialakuljon a nyájimmunitás, akkor a további variánsok kialakulásának esélye is csökkenhet – mondja Nagy Eszter orvoskutató, a Bécsben működő Cebina biotechnológiai kutatócég vezetője.

A 20 éve gyógyszer és vakcinafejlesztéssel foglalkozó szakember – akinek cége a pécsi és a bécsi egyetem kutatóival is együttműködik, és új koronavírus-vakcina kifejlesztésén is dolgozik – szerint valószínű, hogy a most járványt okozó Sars-Cov-2 vírus a jövőben szezonálisan visszatér, így az ellen újra és újra be kell majd oltatni magunkat. Ezt viszont nem minden, most engedélyezett és alkalmazott oltással lehet megtenni, a vektorvírusos technológiát alkalmazó oltások ugyanis egy év múlva már nem adnának védettséget annak, aki most megkapja őket. Ettől persze a mostani járvány leküzdésében nagyon fontos szerepük van, a szakember szerint kifejezetten jó dolog, hogy Magyarországon többféle oltás is elérhető, és

minden olyan oltás jó, amelynek a hatásossága 80 százalék fölött van. Arról is beszélgetünk Nagy Eszterrel, hogy hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a különböző oltási technológiáknak, hogy miért nem ajánlottak bizonyos oltások az időseknek, és hogy mit lehet tudni arról, pontosan milyen védettséget is adnak a most forgalomban lévő valcinák? Beoltassa-e magát az, aki már átesett a fertőzésen? Van-e kockázata annak, hogy a járvány alatt nagyon gyorsan kellett oltásokat fejleszteni és engedélyezni?

