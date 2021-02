Már Szlovákiában is terjed a koronavírus dél-afrikai változata

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A koronavírus új, dél-afrikai változata már Szlovákiában is elterjedhetett – jelentette be kedden a Szlovák Tudományos Akadémia virológusa, Boris Klempa, miután találkozott Zuzana Čaputová államfővel. Hozzátette, hogy az országban a brit mutáció dominál, azt azonban cáfolta, hogy a napokban egy új cseh vagy csehszlovák változat kezdett volna el terjedni a világban.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a dél-afrikai és a brazil változat nem csak fertőzőbb, de ellenállóbb is az immunválasszal és a védőoltással szemben. Ennél a két mutációnál magasabb az ismételt megfertőződés veszélye is. Ezért szerinte szigorúbban kell ellenőrizni a külföldről Szlovákiába érkezőket, és gondot kell fordítani az új vírustörzsek azonosítására.

A sajtótájékoztatón Richard Kollár matematikus arra panaszkodott, hogy nem rendelkeznek megfelelő adatokkal, nincsenek információk a nyomkövetésről és nem tudni azt sem, hol fertőződnek meg az emberek. Miközben Európán belül Szlovákia rendelkezik a legjobb tesztekkel a brit mutáció kimutatására, de így sem tudnak semmit annak terjedéséről. (Új Szó/TARS)