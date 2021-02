WHO: Világszerte 16 százalékkal csökkent a megbetegedések száma

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az új koronavírusos megbetegedések száma világszerte 16 százalékkal csökkent, az elmúlt egy héten 2,7 millió új esetet regisztráltak a WHO közleménye szerint. Ugyanebben az időszakban a járvány okozta halálesetek száma is csökkent tíz százalékkal, az elmúlt egy hétben összesen 81 ezer ember halt meg.

A WHO igazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus azt mondta, csaknem fele annyi megbetegedést regisztráltak most, mint január első hetében, amikor több mint 5 millió új fertőzöttet találtak világszerte. Szerinte ez azt mutatja, hogy működnek az intézkedések és korlátozások, de hozzátette, hogy az is számít, hogyan reagálunk most erre, szerinte „a tűz még nem aludt ki, csak kisebb lett”.

A jelentésből kiderül, hogy a Földközi-tenger keleti részén viszont 7 százalékkal emelkedtek a számok. Az új megbetegedések száma 20 százalékkal csökkent Afrikában és a Csendes-óceán nyugati részén, 18 százalékos csökkenést tapasztaltak Európában, 13 százalékosat pedig Amerikában és Délkelet-Ázsiában.

A járvány kezdete óta közel 110 millió megbetegedést és 2,4 millió halálesetet regisztráltak. (Guardian)