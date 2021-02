Az FBI vizsgálódik a New York-i idősotthonok halálozási adatai miatt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szövetségi vizsgálat indult New York állam demokrata kormányzója, Andrew Cuomo ellen az állam idősotthonaiban a koronavírusjárvány idején történt halálesetek ügyében, jelentette több amerikai sajtótermék is.

Andrew Cuomo, New York állam demokrata kormányzója. Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

A nyomozásról elsőként szerdán számolt be az Albany Times Union, aminek az értesüléseit később a New York Times is megerősítette. Egy héttel korábban Cuomo egyik hivatali segédje beismerte, hogy a kormányzóság visszatartotta az idősotthonok halálozási adatait, mert attól tartottak, hogy Donald Trump kormányának igazságügyi minisztériuma ellenük használná azokat.

Letitia James, New York Állam legfőbb ügyésze már januárban jelezte gyanúját, hogy az állam nem jelentette le az összes, járványhoz kapcsolódó halálesetet az idősotthonokból. Úgy feltételezte, hogy akár ötven százalékkal kevesebb halálesetet jelenthettek, mert azokat az áldozatokat nem számolták bele az adatokba, akiket az idősotthonokból kórházba szállítottak, és később ott vesztették életüket.

Cuomo hivatala nem kommentálta a híreket a Forbesnak, ahogy egyelőre az FBI és az ügyben illetékes szövetségi kerületi ügyészség sem.

A kormányzó hétfőn, a kibontakozó botrány közepette annyit már elismert, hogy transzparensebbnek kellett volna lennie, amikor az állam törvényhozása adatokat kért az idősotthonokban tapasztalt halálesetekről, de tagadta, hogy bármi törvénytelent követett volna el. De még saját párttársait se sikerült ezzel megnyugtatnia. (Via Forbes)