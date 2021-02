Demi Lovato több sztrókot is kapott és agykárosodást szenvedett túladagolása után

Hamarosan bemutatják Demi Lovato négy részes dokumentumfilmjét a YouTube-on, amiben az énekesnő saját maga beszél mentális egészségéről és szenvedélybetegségéről. A héten megjelent előzetesből kiderül, hogy a 2018-as, majdnem halálos kimenetelű túladagolása után több sztrókot és szívrohamot is kapott.

„Maradandó agykárosodásom lett, ennek a mai napig érzem a hatásait. Nem vezetek, mert vakfoltok vannak a látóteremben. Sokáig az olvasás is nehezemre esett. Úgy érzem, mintha azért maradtak volna velem ezek, hogy emlékeztessenek arra, mi történhet, ha valaha is újra rossz állapotba kerülök. Hálás vagyok ezekért az emlékeztetőkért, de azért is hálás vagyok, hogy nem tartozom azok közé, akiket sokáig kellett rehabilitálni”