Már több embert oltottak be Magyarországon, mint ahányan hivatalosan elkapták a fertőzést

Ha megnézik a cím feletti adatsávot, amelyet már százszor láthattak kiváló elemzőinknek hála, akkor nagyon gyorsan össze lehet vetni a fertőzöttek és az oltottak számát, illetve azok napi növekedését.

És így azt is láthatjuk, hogy miközben ma mintegy 3 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma, és át is léptük a 400 ezres országos összértéket, történt egy sokkal örömtelibb esemény is: a mai 35 ezer, összesen 427 ezer oltott lenyomta a fertőzöttek számát.

Érdekes módon Romániában is pont ma jött el ez a nap: a járvány kezdete óta 777 ezer embernél mutatták ki a fertőzést, közülük csaknem 35 ezer jelenleg is beteg, míg szombat esti összesítés szerint eddig 788 ezer embert oltottak be, közülük több mint 562 ezren a második, emlékeztető adagot is megkapták - írja az MTI.

Világszinten február 3-án jutottunk el oda, hogy többen kaptak oltást, mint fertőzést, legalább is a hivatalos adatok szerint.