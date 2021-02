Hétfőn meghosszabbíthatja a járványügyi veszélyhelyzet rendeleteit a parlament

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A veszélyhelyzet meghosszabbításáról és egy, az alkotmánybíróság szerint alaptörvényellenes törvényjavaslatról szavazhat hétfői ülésén a parlament.

Varga Judit igazságügyi miniszter indítványára szavazhatnak majd a koronavírusjárvány elleni védekezésről szóló előterjesztésről, mely lényegében a veszélyhelyzetben alkotott rendeletek hatályának meghosszabbításáról szól. A hétfői ülésen, mely 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal és interpellációkkal indul, szavazhatnak a decemberben egyszer már elfogadott, de alaptörvényellenessége miatt visszaküldött hulladékgazdálkodási törvényjavaslatról is.

Három képviselő mentelmi jogáról is dönthetnek hétfőn, a fideszes Simonka György és Tiba István mellett a párbeszédes Szabó Timea mentelmi jogát is felfüggeszthetik. (Via MTI)