Izraelben az oltáskampány sikere miatt már lazíthatnak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az oltási kampány sikerére tekintettel vasárnaptól lazítanak Izraelben a járványügyi szabályokon. Mivel immár a gyakorlatban is bebizonyosodott, hogy a Pfizer és a BioNTech által fejlesztett mRNS-alapú oltás 95,8 százalékban hatékony a súlyos, kórházi kezelést igénylő vagy halált okozó megbetegedések megelőzésében, vasárnaptól újranyithatnak a boltok, múzeumok, könyvtárak. A maszkviselés és a távolságtartás továbbra is kötelező marad.

Benjamin Netanjahu súlyzókkal bohóckodik egy újranyitott konditeremben. Fotó: -/AFP

Izraelben, ahol már decemberben elkezdődött a tömeges oltakozás, mostanra a lakosság több mind 49 százaléka kapta meg a védőoltásnak legalább az első adagját. Bár a Pfizer BioNTech vakcinájából a teljes védettséghez két adag kell, a tapasztalatok szerint már az első adag erős immunválaszt vált ki az oltottakból, és már az hozzájárul a súlyos megbetegedések csökkenéséhez.

Így most számos, eddig bezárt létesítmény újranyithat. Az izraeliek vasárnaptól újra járhatnak plázákba, kikapcsolódhatnak az állatkertben, sőt, még a konditermek is kinyitnak. Nyithatnak a szállodák és a zsinagógák is. Újra lehetnek tömegrendezvények is, beltérben legfeljebb háromszáz, kültéren ötszáz fő részvételével.

Ezeket azok látogathatják, akik megkapták az ún. zöld útlevelet, vagyis a beoltottságukat igazoló certifikátot. Ezt azok is megkaphatják, akik nemrég estek túl a betegségen, ezért oltást a szabályok szerint nem kaphatnak, de szervezetükben biztosan vannak antitestek.

Az izraeli egészségügyi minisztérium szombaton számolt be azokról a kutatásokról, melyek alapján az oltás 95,8 százalékban bizonyult hatásosnak a súlyos betegség megelőzésében. A kutatások alapján a védőoltás 98 százalékban előzte meg a magas láz és a légzési nehézségek kialakulását.

Izraelben most azzal számolnak, hogy két héten belül az ötven éven felüliek 95 százaléka lesz már beoltva. Ez persze csak Izrael népességére igaz, a megszállt területekére nem. Oda csak a héten érkezhetett először védőoltás, de nem az, amivel az izraelieket oltják. A Palesztin Hatóság Oroszországtól kapott, egyelőre csak kétezer adag Szputnyik V vakcinát. Ezen felül a héten sikerült megállapodniuk az izraeli hatóságokkal százezer olyan palesztin beoltásáról, akik Izraelben vállalnak munkát.