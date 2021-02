Trumpék elnapolták dinasztiaépítési terveiket

Több 444 videó?

Ivanka Trump nem fog elindulni Marco Rubio, Florida regnáló republikánus szenátora ellen a jövő évi előválasztáson. A bukott elnök, Donald Trump lánya telefonon tájékoztatta erről Rubiót, aki 2016-ban még Trump egyik legharciasabb ellenfele volt az előválasztáson, hogy aztán párttársaihoz hasonlóan négy éven át dörgölőzzön az őt kegyetlenül gúnyoló elnökhöz.

Trump családja január 20-án, az Andrews légitámaszponton várja, hogy az elnök utoljára felszálljon az elnöki különgépre, és Floridába távozzon. Fotó: POOL/AFP

Ivankához hasonlóan a Bloomberg forrásai szerint Trump legidősebb fia, Donald Jr. sem tervez indulást a jövő évi félidős választásokon, pedig korábban győzködték róla, hogy akár Pennsylvaniában, akár Montanában megpályázhatná a szenátorságot, esetleg Wyomingban próbálkozhatna a republikánus elit egyik prominensével, a Trumppal látványosan szembeforduló és az elnök elleni második alkotmányos vádemelést támogató Liz Cheney, George W. Bush alelnökének lánya ellen.

A szélesebb család egy tagja azonban talán versenybe szállhat jövőre. Lara Trump, Trump középső fia, Eric neje elindulhat Észak-Karolina megürülő szenátori posztjáért, amit eddig az a Richard Burr töltött be, aki végül Trump elítélésére szavazott a szenátusban, talán azért is, mert utolsó ciklusát tölti visszavonulása előtt, így már nem volt veszíteni valója. Lara Trump eredendően észak-karolinai, és bár apósáékhoz hasonlóan ő és férje is fontolgatta a Floridába költözést, Észak-Karolinában is vehet egy házat, hogy legyen ott is lakcíme, így indulhasson a posztért.

A dinasztiaépítésnél is izgalmasabb kérdés, hogy mi lesz Donald Trumppal. Az elnök végül megúszta a legrosszabbat, a republikánus szenátorok arra a hamis érvre hivatkozva, hogy exelnök ellen nem is lehetne alkotmányos vádeljárást folytatni, elutasították elítélését. Így a szenátus végül arról se szavazhatott, hogy eltiltsák-e a jövőbeni tisztségviseléstől, pedig ehhez egyszerű többség is elég lett volna, ami megvan a demokratáknak. Trump ezt továbbra is lebegteti, február 17-i, a vele végletekig szimpatizáló Newsmax tévének adott nyilatkozata szerint "még korai ezt megmondani, de remek közvélemény-kutatásokat látok, az biztos". (Via Bloomberg, The Hill)