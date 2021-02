A szurkolók kifütyülték a védőoltást az Australian Open díjátadóján

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Australian Open férfi egyes döntőjét tömött lelátok előtt rendezhették. A tömeg egy része az eredményhirdetés alatt fütyült, amikor a védőoltásokról kezdtek beszélni. Fotó: JONATHAN DI MAGGIO/Sputnik via AFP

"Gusztustalanul" viselkedtek Michael McCormack ausztrál miniszterelnök-helyettes szerint azok a szurkolók, akik az Australian Open teniszverseny vasárnapi férfi egyes döntője után, a díjátadó alatt hangos búgással fejezték ki nemtetszésüket a covid elleni védőoltásporgram említésekor. A globális oltási programot az ausztrál teniszszövetség vezetői emlegették fel a díjátadón, ami, tekintettel arra, hogy a versenyt egy világjárvány közepette, szigorú karanténintézkedésekkel rendezték meg, kivételesen nem is volt fura.

Jónéhány szurkolónak azonban nem tetszett, és ezt huhogással és fütyüléssel fejezték ki. Ugyanígy fütyültek akkor is, amikor a díjátadón a tartományi kormányt dicsérték, amely a múlt héten néhány megbetegedés miatt öt napos zárlatot rendelt el az államban.

McCormack hétfőn, a döntő másnapján arról beszélt, hogy általában se szereti, ha egy sporteseményen fujjolnak, de azt végkép nem érti, hogy a védőoltás ellen tiltakoztak. "Ez a vakcina segíthet majd országunknak visszatérni valami covid előtti normalitáshoz" - mondta.

Ausztráliában amúgy csak ezen a héten indul be az oltakozás, a héten hatvanezer frontvonalban dolgozó egészésgügyi dolgozót olthatnak be a Pfizer vakcinájával. Az országban azon túl még az AstraZeneca védőoltása kapott engedélyt. És bár a kormány felmérései szerint az ausztrálok közel kétharmada biztosan beoltattná magát, és csupán negyedük bizonytalan, az oltásellenesek hangos törpe kisebbsége a hétvégén több nyilvános tiltakozást is tartott. A kormány bírálói szerint az, hogy ilyen lassan indították be az oltási programot, hozzájárulhatott a közvélemény elbizonytalanodásához. A kormány szerint a késedelem indokolt volt, mert az oltási program minden elemét ausztrál hatóságokkal akarták engedélyeztetni. Ráadásul Ausztráliában jelenleg nem is nagyon terjed a betegség, így a kormány szerint semmi sem indokolta volna a sietséget. (Via BBC)