Használt autó hitelből? Ezek most a legjobb banki ajánlatok

Az autók az évek során folyamatosan veszítenek az értékükből (amortizáció), miközben a felvett hitel után kamatot is fizetünk. Ha például egy 8,8%-os THM-ű (teljes hiteldíj-mutató) zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval vásárolnánk 6 millió forintért új autót, akkor 20%-os önrész befizetését követően 5 éven keresztül 98 251 Ft lesz a havi törlesztő. Vagyis összességében 5,9 millió Ft-ot kellene visszafizetnünk, így az autó végül valamivel több, mint 7 millió forintba kerülne számunkra.



Egy 5 éves gépkocsi azonban nagyjából felét elveszíti az újkori értékének, azaz a példánknál maradva az utolsó havi részlet kifizetése után lesz egy 3 millió Ft-ot érő autónk, amiért összességében (önerő+hitel) 7 millió forintot fizettünk.

A használt autók esetében annyival más a helyzet, hogy az idő előrehaladtával az értékvesztés üteme lassul, egy 7 éves autó például átlagosan még a 40%-át éri az eredeti árának. (Persze óriási különbség lehet az egyes márkák és modellek között, ezen kívül a kilométeróra állása és az autó állapota is jelentősen befolyásolja egy használt gépkocsi piaci értékét.)

Autóvásárlás személyi hitellel

Használt autók esetében a legnépszerűbb finanszírozási forma az autócélú vagy szabad felhasználású személyi kölcsön. Ez utóbbit azért választják sokan, mert itt nincs szükség önrészre, a felvett hitel pedig az autó megvásárlásán túl az üzembe helyezéssel kapcsolatos költségekre is fordítható. Előny az is, hogy személyi kölcsönből akár egy külföldi tulajdonban lévő, magyar okmányokkal még nem rendelkező jármű is megvásárolható, ha pedig eladnánk az autót, ennek sincs akadálya, hiszen az nem fedezet a hitel mögött. (A lízingnél az autó a futamidő végéig a finanszírozó pénzügyi vállalkozás tulajdonában van, így persze nem lehet eladni sem.)

Míg az új autót vásárlók sok esetben az adott kereskedő által kínált finanszírozást választják, hiszen ezekhez kedvezmények társulhatnak, a személyi kölcsönöknél nincs megkötve a kezünk, így számos bank (OTP, Erste, Raiffeisen, CIB, Sberbank, Cetelem, Takarékbank, K&H Bank, UniCredit Bank, MKB Bank, Budapest Bank, MagNet Bank) kínálatából lehet választani. Bár, ahogy az a fenti számítás alapján egyértelmű, az autóvásárlás alapvetően nem tekinthető jó befektetésnek, ám ha már autót veszünk, akkor érdemes a lehető legkedvezőbb személyi kölcsön finanszírozást választanunk hozzá.

A példánkban szereplő 6 millió forintos autó teljes egészében személyi kölcsönből történő megvásárlásának – 5 éves futamidővel – a havi költsége 119 000 Ft és 133 000 Ft között változhat, attól függően, hogy melyik banktól vesszük fel az ehhez szükséges hitelt. Bár már a 14 000 Ft-os különbség is látványos, talán még érzékletesebb az, hogy ez öt év alatt 840 000 Ft plusz kiadást jelenthet csak azért, mert a kelleténél drágább finanszírozást választottunk.

Persze számolhatunk úgy is, hogy egy 5 éves autó már lényegesen olcsóbb, a fenti példánk esetében például 50%-os értékvesztés után már csak 3 millió forint kell a megvásárlásához, ami természetesen alacsonyabb hitelösszeget, ezzel pedig kisebb havi törlesztőket eredményez. A lényeg azonban az, hogy hitelfelvétel előtt mindenképp érdemes alaposan tájékozódni, és a lehető legkedvezőbb finanszírozást választani, már ha nincs elegendő saját forrásunk!



Mi kell ahhoz, hogy személyi kölcsönt kaphassunk autóvásárlásra?