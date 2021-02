Kétszáz koporsó csúszott a tengerbe Liguriában

Több 444 videó?

Valószínűleg a szikla eróziója miatt földcsuszamlás volt hétfőn az olaszországi Genova megyében fekvő Camogliban, ez részben érintett egy temetőt is. Úgy becsülik, nagyjából kétszáz koporsó sodródott a tengerbe, közülük néhány a sziklákon kötött ki.

Liguria régióban az elmúlt években elég szélsőséges volt az időjárás, ez is fokozhatta a szikla eróziáját, ahol a temető fekszik. Emiatt egy ideje már megfigyelés alatt tartották a területet, és folyamatosan próbálják stabilizálni a szikla állapotát. A most sérült terület el is volt kerítve, mert az elmúlt napokban furcsa, a veszélyre figyelmeztető nyikorgást hallottak. A helyszínen vannak a tűzoltók, a parti őrség és búvárcsapatok. Megpróbálnak minden koporsót és holttestet visszahozni a szárazföldre, de ez egyelőre elég bonyolult feladatnak tűnik.

(ANSA)