A mexikói elnök szerint nem működik a szegényebb országok vakcinaellátása

Több 444 videó?

Szeretném

Andres Manuel López Obrador (j) mexikói elnök argentín kollégájával, Alberto Fernandezzel a mexikóvárosi Nemzeti Palota főlépcsőjén. Fotó: ALFREDO ESTRELLA/AFP

Egyszerűen nem működik a szegényebb országok vakcinaellátására hivatott program, a COVAX, közölte keddi, Alberto Fernández argentin elnökkel közös mexikóvárosi sajtóértekezletén Andres Manuel López Obrador mexikói elnök. Kritikája nem alaptalan, a világ népességének eddig összesen a 2,7 százalékát oltották be, de nagy az aránytalanság a tehetősebb és a szegényebb országok átoltottságában. Miközben Nagy-Britanniában már a népesség 27 százalékát, az USA-ban pedig a 19,2 százalékát oltották be, Argentínában eddig a népesség 1,6 százalékának, Mexikóban csupán 1,3 százalékának jutott oltás.

Szakértők szerint a leggazdagabb országokat kivéve a világban hónapokig, akár évekig is várni kell majd a kellő mennyiségű vakcinára. Márpedig ez a gazdagabb országoknak is okozhat még gondot. Azzal, hogy keveredni fog a már oltott és az oltatlan népesség, nagyobbá válik az esély olyan mutáció kialakulására, mellyel szemben hatástalannak bizonyulhatnak a most használt vakcinák. (Via MTI)