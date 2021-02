Aszad elnök a főzőműsorok betiltásával orvosolná a gazdasági válságot

Több 444 videó?

Szeretném

Burgonyabetakarítás Szíria északnyugati tartományában, Idlibben. Fotó: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Csaknem tíz évvel a szíriai polgárháború kirobbanása után az ország a gazdasági összeomlás szélére sodródott, írja a New York Times annak apropóján, hogy februárban mélypontra zuhant a helyi valuta, a szíriai font árfolyama a dollárral szemben. Az elmúlt egy évben az élelmiszerárak bőven megduplázódtak, a lakosság hatvan százalékát fenyegeti éhezés.

A legtöbb szíriai napi tevékenysége abban merül ki, hogy megpróbál üzemanyagot szerezni a főzéshez és a fűtéshez, közben sok asszony a saját haját adja el, hogy etetni tudja a családját.

A Times beszámolója szerint Bassár el-Aszad elnöknek túl sok gondolata nem volt a válság kezeléséről. Egy privát tanácskozáson konkrét megoldási javaslatai nem voltak, csak azt az ötletet dobta be, hogy a tévéadóknak nem kéne főzőműsorokat sugározniuk, hogy ne idegesítsék beszerezhetetlenül drága alapanyagok látványával a népet. (Via The New York Times)