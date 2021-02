Katonai tábor épül Gyulafirátót határában

Több 444 videó?

A Honvédség nagy harcjárműbeszerzésben van, ezeket helyeznék el az új katonai táborban. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A NATO finanszírozásában új katonai tábor épül Veszprém határában, Gyulafirátóttól egy kilométernyire. A tábor építését a Honvédség a haderőfejlesztés keretében beszerzett új harceszközök elhelyezésével indokolta, mert ezek manőverezéséhez a korábbinál nagyobb hely kell. Gyulafirátótra azért esett a választás, mert a Bakonyban már a 19. század óta működik lőtér.

A táborhoz önálló vasúti pályát is építenek a hajmáskéri vasútállomástól. A táborban kiépülő fejállomás alkalmas lesz a nehéz technikai eszközök kirakodására és mozgatására, így ez a forgalom nem zavarja majd a közlekedést a faluban.

A táborban, amelynek első üteme a tervek szerint 2023-ra készülhet el, nemzetközi erők mellett a Központi Lő- és Gyakorlótér állományát is elhelyezhetik. A táborban sátorhelyek és épületek mellett lesz egy gép- és harcjárműtelep, egy javítóműhely, étkezde, elsősegélynyújtó-hely és sportközpont is. (Magyar Hírlap via MTI)