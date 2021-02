„Vagy kikötöd, vagy agyonlőlek” - üvöltötte a kamuvadőr a kutyáját sétáltató férfinak, majd a levegőbe lőtt

Több 444 videó?

Egy magát vadőrnek kiadó férfi azt hitte, hogy a kutyáját sétáltató Bachman József éppen vadászik, és megfenyegette, hogy ha nem köti ki a kutyát a fához, akkor őt is lelövi.

Az eset tegnap történt. Bachman József videófelvételén az látszik, hogy épp a kutyáját sétáltatta egy szántóföld mellett, amikor egy férfi megállt mellette autóval, és kiszállás után úgy mutatkozott be, hogy „Állami vadőrszolgálat”, ami egy egyébként nem is létező szervezet. A feldühödött férfi felszólította Józsefet, hogy kösse ki a kutyát.

A szituáció azonnal elmérgesedett, miután József közölte, hogy nem fogja kikötni, a „vadőr” előbb rákiabált, hogy kösse ki, majd benyújt az autójába egy puskáért.

„Vagy kikötöd, vagy agyonlőlek!” - mondta a férfi, miközben a puskájával a levegőbe lőtt. A vadőr ezután elkezdte azzal gyanúsítgatni a férfit, hogy nem csak kutyát sétáltat, hanem vadászni jött, és újra megfenyegette, hogy lelövi őt is és a kutyát is, és miután újratöltötte, többször rá is fogta a fegyvert.

Az eset kapcsán megkerestük Bachman Józsefet, aki elmesélte, hogy a videót Meggyespusztán készítette nagyjából egy kilométerre a házától. Többfajta kutyát tart, köztük agarakat, foxit és mudit, de egyébként festőként dolgozik, és soha életében nem vadászott.

Azt mondja, hogy többször szokott a szántóföldek felé kutyát sétáltatni, és eddig sosem volt összetűzése vadászokkal, ha látta, hogy vadásznak, mindig inkább megfogta a kutyáját és hazament. A mostani eseten viszont ő is meglepődött főleg, mert nem volt korábban összetűzése a magát vadőrnek mondó férfival, aki egyébként feltehetően csak egy vadász. Mindössze néhányszor látta a faluban.

József akkor kezdett el videózni, amikor látta, hogy a vadász nagy gázzal vág át autójával a szántóföldön, állítása szerint a férfi majdnem el is ütötte. A kutya ekkor már meg volt kötve egy hosszú hajókötéllel, de szerinte a rá támadó férfi azt akarta elérni, hogy kösse a kutyáját a fához, hogy lelőhesse.

A férfi az eset után feljelentést tett a rendőrségen, és több helyi vadásztársaság is megkereste, hogy igazat adjon neki.