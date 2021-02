Rácz Zsófia: Nem kell olyan munkákat végeznem, amihez komoly szakmai végzettség kell

Több 444 videó?

Szeretném

„Nem kell olyan munkákat végeznem, amihez komoly szakmai végzettség kell. A diplomám hiánya nem hátráltat” – ezt Rácz Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár mondta az ELTE Politológus Műhelyének beszélgetésén a Népszava szerint.

Rácz feltehetően azt próbálta megmagyarázni ezzel, hogy 2019-ben a kedvéért törvényt módosítottak, hogy diploma nélkül is lehessen belőle helyettes államtitkár. Majd beszélt arról is, hogy nem tekint magára politikai kinevezettként, illetve a Népszava szerint hangsúlyozta, hogy a törvény is szakmai felsővezetőként határozza meg a helyettes államtitkári pozícióját, ami némileg ellentmond annak, miszerint nem olyan a feladatköre, amihez szakmai végzettség kell.

Ehhez hozzátette később, hogy mindenképp szeretné megszerezni jogi diplomáját, hogy a megszerzett tudással „komplexen láthassa át” a problémákat.

A szerdai beszélgetés hónapok óta az első olyan alkalom volt, ahol teret adtak a sajtónak, hogy kérdezhessenek tőle – amióta ebben a pozícióban van, Rácz kerülte a nyilvánosságot, ha valahol mégis felszólalt, arról csak a meghívottak értesülhettek. 2020 nyarán az RTL kérdése elől konkrétan elsétált.