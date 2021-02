Az első márciusi hétvégére rögtön hózáporokat mondanak

Több 444 videó?

Héftőn már március lesz, vagyis hivatalosan is itt a tavasz, és ezt egy ideig el is hihetjük, mert a következő napokban a nappali felmelegedés is erősödik. Aztán a hét második felében újra jön egy hidegfront, ami miatt a hétvégén nem csak lehűlésre, de elszórtan hózáporokra is kell készülni az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.

Hétfőn: Több-kevesebb napsütés lesz, csapadék nem valószínű. Éjjel -3 és +2 fok, nappal 7-12 fok lehet.

Kedden, szerdán és csütörtökön: Országszerte derült vagy gyengén felhős, napos idő lesz, csapadék nélkül. Éjjel nulla fok körüli, napközben pedig 10-18 fok közötti hőmérséklet várható.

Pénteken: Észak felől hidegfront érkezik, emiatt több helyen lehet eső, a hegyekben hózáporok. A szél is megélénkülhet. A hózáporok ellenére napközben 4-13 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton: Elvonul a front, több-kevesebb napsütés lesz, de elszórtan lehetnek még hózáporok. Az erős szél marad, emiatt napközben is 3 és 8 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap: Sütni fog a nap, és egyelőre nem mondanak csapadékot. Hajnalban viszont hideg lesz, akár -6 fok is lehet, napközben pedig maximum 7 fokig melegszik a levegő. (MTI)