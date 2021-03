A világ legszebb mozijainak listájára került a Puskin

Több 444 videó?

OA világ 10. legszebb mozijának választotta a Puskin mozit a Time Out magazin. A világ 50 legszebb moziját összesítő, múlt héten megjelent cikk szerint a Kossuth Lajos utcai mozi a film aranykorába viszi vissza a látogatóit.

A cikk megemlíti, hogy az eredetileg Fórum néven alapított Puskint 1926-ban nyitották meg, felsorolja a mozi termeit, amelyeket klasszikus filmekről neveztek el (Amarcord, Mephisto, Körhinta, Annie Hall és Metropolis), és azt is írja, hogy a mozi belső tere a sok arany díszítés miatt a Hobbit című regényben (és persze filmben) kincset őrző Smaug sárkány termére emlékeztet, talán a sok arany miatt.