16 éves a koronavírus legfiatalabb magyar halálos áldozata

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hétfőn életét vesztette a koronavírusjárvány eddigi legfiatalabb magyar áldozata. Müller Cecília tájékoztatása szerint egy "súlyos alapbetegségben" szenvedő "16 éves fiatal" vesztette életét.

"Óriási tempóban halad a járvány előre Európában és Magyarországon is" - mondta a tisztifőorvos a koronainfón, majd arról is beszélt, hogy a harmadik hullámban a korábbinál gyorsabb lefolyású megbetegedésekkel találkoznak. "Szinte órákon belül fejlődik ki egyik napról a másikra, a tünetek megjelenése után rögtön súlyos formát ölt, és rögtön kórházi kezelésre van szüksége a betegnek" - mondta.

A járvány felfutását elsősorban a brit mutáció terjedésének tulajdonította, de arról is beszámolt, hogy immár öt esetben mutatták ki a védőoltásnak is ellenállóbb dél-afrikai mutációt is az országban.

Müller ezután az oltásokkal kapcsolatos új kutatásokat, azon belül is az AstraZenecával kapcsolatos legfrissebb megfigyeléseket ismertette. Ez az oltás, amivel Magyarországon nem oltanak időseket, mert korábban nem állt rendelkezésre kellő adat a hatékonyságáról. A legfrissebb kutatások szerint a vakcinából már egy adag is hatékony védelmet nyújt a veszélyeztetett korcsoportban is, és már két hét után megfelelő mennyiségű ellenanyag termelésére készteti a beoltott szervezetét.