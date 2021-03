Az Unorthodox főszereplője, Shira Haas alakítja majd az Izrael-alapító Golda Meirt egy új sorozatban

Több 444 videó?

Drámasorozatot forgatnak Golda Meir életéről, aki Izrael állam egyik alapítója, többször minisztere, 1969-1974 között pedig az ország első női miniszterelnöke is volt. Meir nemcsak Izraelben, hanem a világpolitikában is jelentős helyet foglalt el, emellett nagyon erős volt a „láncdohányos, vasakaratú, teát és sütit szervírozó nagymama” imázsa is.

Golda Meir 1958-ban Izrael franciaországi nagykövetével. Fotó: Roger-Viollet via AFP

A főszerepet a Netflix sikersorozatából, az Unorthodoxból ismert Shira Haas kapta, ő az első izraeli színész, akit Golden Globe-ra és Emmy-díjra is jelöltek. A sorozat egyik producere Barbra Streisand, a forgatókönyvírója és egyik társproducere Eric Tuchman (A szolgálólány meséje), rendezője és másik társproducere pedig Mimi Leder (The Morning Show) lesz.



Shira Haas 2017-ben a Berlinalén. Fotó: TIZIANA FABI/AFP

A produkció Francine Klagsbrun 2017-es bestsellere, a Lioness: Golda Meir and the Nation of Israel című életrajz alapján készül.



Golda Meir életét több színdarab feldolgozta már, 1982-ben pedig filmet is forgattak róla Ingrid Bergman főszereplésével. (Deadline)