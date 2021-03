Drága időm HBO-ra cserélném, avagy hogyan üssük el az időt munka után

Több 444 videó?

Tegyük fel, hogy ez a hét is nehezen indult, a főnök egész nap hülyeségekkel, teszem azt vállalhatatlan határidőkkel nyomasztott, a telefon egész nap csörgött és még miután átléptünk a küszöbön is úgy érezzük, hogy egy fúvós zenekar tombol a fejünkben. Mi ilyenkor a teendő?

Mert a vacsorát elkészítheti jó esetben valaki más a családban, rosszabban mi magunk, vagy hozhatja egy futár, de jólakottan nekifutni egy pazar programnak mindig bearanyozza a hétköznapokat.

Az ősi megoldás a problémára az olvasás, ezt követte sokáig a televízió, de ki az, aki manapság kereskedelmi (hogy a királyit már ne is említsük) televíziók agyzsibbasztó műsoraira vágyna, nem is beszélve a reklámjairól? Kivéve persze, ha van HBO-nk, mi több HBOGO-nk hiszen akkor tudunk nézni amit, amikor akarunk.

A jelenlegi felhozatalból nem is olyan könnyű választani, olyannyira nem, hogy nagyobb család esetében még össze is lehet veszni a távirányítón, de ha egyedül vagy kettesben kell feltalálni magunkat, már sokkal jobb a helyzet.

Elsőnek így hát körbenéztünk a szerelmesfilmek és sorozatok környékén, hogy megállapítsuk, mégis ilyenkor is össze lehet veszni a távirányítón, talán még akkor is, ha történetesen egyedül élünk. Eldönteni, hogy milyen a hangulatunk a fárasztó hétköznap után persze még mindig egyszerűbb, mint konszenzust találni partnerünkkel műfajkérdésben, amikor egyikünk drámát, másikunk vígjátékot szeretne nézni. Azért némi energia belefektetésével talán ki lehet békülni, és meg lehet állapodni a elsőként a filmnél, ami ráadaásul reflektál is a tavalyi évre. Ez az áthidaló megoldás lehetne például a Karantén meló, amit Anne Hathaway főszereplésével simán meg lehet nézni a kanapén, bár se nem dráma, se nem vígjáték, de kikapcsolni bárkit ki tud pár órára. Arról van benne szó, hogy egy frissen szakított pár, hogyan marad bezárva és kényszerül (enyhe túlzással) rablásra.

Valamivel nagyobb lélegzetet kell már venni az Akik mi vagyunk című drámához, akárcsak a Normális emberek című sorozathoz, már amennyiben egyáltalán fogékonyak vagyunk a középiskolai éveik végét taposó fiatalok problémáira. A saját problémáinkon rágódásnál mindenképpen jobb, de mások kapcsolataiba szintúgy betekintést ad a Love Life című romantikus sorozat első évada is, ami ráadásul nem összefüggő részekből áll, amivel megkímél minket a nyomasztó cliffhangerektől, napjainkban játszódik és ugyancsak a szerelem örökbecsű témáját járja körül – azaz szerethető limonádé.

Szó sincs persze arról, hogy csak a szerelmeseknek áll a világ, hol van már a Valentin-nap! Simán nézhetünk együtt és egyedül is Ifjú Sheldont, ha csak szimplán és gondalanul szeretnénk nevetgélni, ami teljesen érthető egy látszólag soha véget nem érő hétfő után. Ha még nem kezdtük el, akkor elleszünk vele egy darabig, hiszen már a negyedik évadnál jár. Sheldont nézni kis vagy felnőtt formában amúgy is jó mulatság, így rögtön újra megnézhetjük a 12 évadnyi Agymenőket és merenghetünk azon, hogy régen minden jobb volt.

Aztán persze előfordulhat az a helyzet is, hogy semmi olyasmire nem vagyunk kíváncsiak, aminek köze van bármiféle valósághoz. Ebben az esetben van csak igazán könnyű dolgunk, hiszen a valóságtól elrugaszkodásban bőven van gyakorlata az HBO-nak, kábé csak azt kell eldöntenünk, hogy milyen világba szeretnénk távozni. Ha ez valamiért nagyon sötét, máris ott a Batwoman, amit viszont harminc felett már nem érdemes elkezdeni, mert nemcsak a Földtől, hanem az Uránusztól is el van rugaszkodva, nem igazán értem, mit kereshet egyáltalán ebben a naprendszerben, de kiskorú gyerekem odavissza volt tőle, amiből arra következtetek, hogy van létjogosultsága. Hozzáteszem a második évadra lecserélték a főhősnőt egy másik lányra és nem tudom, ez mennyire befolyásolja a nézettséget a hazánkban jelenleg az ötödik résznél járó sorozatnál, de a (mellesleg) fiúgyermek őszinte csalódottsága miatt végre lekerült a rettenetes Gotham city a nézési listánkról.

Akkor már inkább merüljünk el a Boszorkányok elveszett könyvében, ami 2018 után jelentkezik végre új évaddal vagy a Legacies-ban, ami a természetfeletti erők garmadát sorakoztatja fel előttünk, persze továbbra is helyes, fiatal tinikkel a főszerepben.

Tavaly elég nagyot szólt a Farkas gyermekei című sci-fi, így végül, de nem utolsó sorban mindenképpen meg kell említsük, pláne ha gondolkozni és szórakozni is egyszerre szeretnénk. A tíz részes első évadba okvetlen megéri belenézni, nem véletlen fut Ridley Scott neve alatt a sorozat.

És persze Február 14-én bemutatta az amerikai anyacsatorna a Last Week Tonight with John Oliver soron következő évadát, így amennyiben sem a szerelmes történetek, se a távoli világok szuper- és kevésbé szuperhősei nem hoznak lázba minket, viszont érdeklődünk az amerikai és világpolitika iránt, akkor keresve se találunk jobbat a New York-ba költözött brit humoristánál. Sikeres kikapcsolódást!