Franciaország engedélyezte az AstraZenecát a 65 év felettieknek

Franciaország engedélyezte, hogy 65 év felett, krónikus betegség fennállása esetén is olthatnak az AstraZeneca vakcinájával.

Magyarországhoz hasonlóan Franciaországban is csak 65 év alatt oltottak korábban az AstraZenecával, de most a felülvizsgálat után úgy döntött a kormány, hogy a 65 és a 74 év közöttiek is megkaphatják az oltóanyagot. Az olthatóság azokra az idősekre is vonatkozik, akik például magas vérnyomással vagy cukorbetegséggel küzdenek.

A francia egészségügyi miniszter, Olivier Véran szerint azonban a 74 év felettiek esetében továbbra is a Pfizer és a Moderna vakcináját tartják célszerűnek használni.

Még Emanuel Macron jelentette be januárban, hogy a vizsgálataik alapján az AstraZeneca vakcinája kvázi hatástalan az idősek körében, de ezt a cég cáfolta és az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásában sem volt korhoz kötve a vakcina használata. (BBC)