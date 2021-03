WHO: Nem valószínű, hogy 2021-ben vége lesz a járványnak

Több 444 videó?

Bár a lezárások és az oltási programok hatására több helyen lassul a covid terjedése, Dr. Mike Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti igazgatója szerint nem valószínű, hogy az idén véget érne a koronavírus-világjárvány.

„Véleményem szerint nagyon korai és valószínűtlen azt gondolni, hogy az év végére túlleszünk ezen a víruson,”

mondta Ryan egy keddi sajtótájékoztatón. „Amit viszont meg tudunk tenni, ha okosak vagyunk, az az, hogy véget vetünk a kórházi kezeléseknek és a haláleseteknek, a tragédiának a világjárvánnyal összefüggésben.” Ehhez nagyon fontos lenne beoltani a legveszélyeztettebb csoportokat, köztük az egészségügyi dolgozókat.

Egy ápoló oltás közben Budapesten. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A WHO jelenleg arra összpontosít, hogy a lehető legkisebb mértékűre csökkentse a fertőzés mértékét, és minél több embert oltsanak be a koronavírus ellen. A vakcinaszállítmányokat illetően a helyzet már javult a 10 héttel ezelőttihez képest, bár „hatalmas kihívások” fordulnak elő elosztásukban, az előny pedig továbbra is a vírusnál van - fogalmazott a a WHO elöljárója. Két hónapja múlt héten először nőtt újra nagy mértékben a fertőzöttek száma globálisan.



„Ha a vakcinák nem csak a halálesetekre és nem csak a kórházi kezelések számára kezdenek el hatni, hanem jelentős hatásuk lesz a terjedés dinamikájára és annak kockázatára, akkor, azt hiszem, hogy közelebb fogunk jutni ahhoz, hogy kordában tartsuk a világjárványt”

- tette hozzá Ryan. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy bár az oltás segít életeket menteni, azok az országok, ahol csak erre hagyatkoznak, hibát követnek el. (MTI, Guardian)