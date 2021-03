Darling, még egy csíkot? Boris Johnson kampányt tervez indítani a brit középosztály elfogadottá vált kokainozása ellen

Több 444 videó?

Szeretném

Bár Boris Johnson brit miniszterelnök korábban maga vallotta be, hogy kokainozott már, most nagyszabású óriásplakát- tévé- és médiakampányt akar indítani egy, a brit középosztály körében elfogadottá vált szokás, a rekreációs kokainfogyasztás ellen.

A brit kormánypropaganda csapásiránya az lesz, hogy a jelenséget abban a formában tegyék társadalmilag nem elfogadottá, ahogy ez az ittas vezetéssel történt. Az is illegális volt ugyanis mindig is, ám társadalmilag sokáig teljesen elfogadott jelenség volt 3-4 sör után autóval menni haza a pubból. Ma már nem az.

A Times értesülése szerint a tervezett nagyszabású kampány ezért nem is arról fog szólni, hogy a kokain fogyasztása illegális vagy egészségtelen, hanem arra, hogy aki kokót vesz, az nem polgárian szórakozik, hanem valójában az erőszakos bűnözést és a bandaháborúkat támogatja.

Az ittas vezetéses párhuzam nem véletlen, a korábbi brit kormányok ilyen témájú kampányai mérhető változásokat hoztak.

A polgári konzervatív kokózás elterjedtségét jól illusztrálja, hogy a tervezett kampánynak közvetlen hatása lehet a tory kormány összetételére: pletykák szerint Michael Gove esélyes lehet a belügyminiszteri székre, amit most Priti Patel tölt be, de ha elindul a kokainellenes médiahadjárat, Gove esélye elillanhat, hiszen ő is bevallotta, hogy újságíró korában rendszeresen szippantott.