Távozik a Magyar Államkincstár vezetője

Néhány soros levélben köszönt el munkatársaitól szerdán délután Mészáros József, a Magyar Államkincstár (MÁK) 2017-ben kinevezett vezetője, aki távozását nem indokolta, annak híre pedig meglepetést keltett a kincstári dolgozói körében – írja a Népszava.

Mészáros 2010 óta vezette az Országos Nyugdíjfolyósítási Főigazgatóságot (ONYF), majd a nyugdíjfolyósító ás az államkincstár integrálása után 2017-től került a közös szervezet élére.

A Népszava kitért arra is, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter „a Magyar Államkincstár stratégiai megújításának és hatékonyabb működésének elősegítéséért felelős miniszteri biztost nevezett ki a MÁK-hoz”, a miniszteri biztos pedig közvetlenül a pénzügyminiszternek volt az alárendeltje. A lap „folyosói pletykákra” hivatkozva azt írja, hogy Mészáros távozásában szerepet játszhatott az is, hogy a MÁK-ban egyfajta kettős vezetés alakult ki az elmúlt hónapokban. Igaz, ehhez hozzátették azt is, hogy Mészáros a levelében megbízatása végéről írt.