36 ezren ünnepelték a meleg Mardi Grast egy standionban Sydney-ben

Több ezren gyűltek össze szombaton a Sydney egyik stadionjában a város éves LMBT Mardi Gras ünnepén.



Fotó: DAVID GRAY/AFP

A Pride-hoz hasonló melegfelvonulást általában az utcán szokták megrendezni, de ezúttal a koronavírus-korlátozások miatt egy stadionban gyűlt össze körülbelül 36 ezer ember.



Fotó: DAVID GRAY/AFP

A tévében is közvetített parádé részeként volt jelmezes felvonulás és Rita Ora is fellépett. A felvonulásnak politikai üzenete is volt, többek között a transzneműek és a szexmunkások jogai mellett álltak ki.

Fotó: DAVID GRAY/AFP

(BBC)