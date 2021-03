A hétvége legjobb sorbanállása: a Louis Vuitton budapesti boltja előtt is sor alakult ki

Több 444 videó?

“Kicsit el is gondolkodtam hogy ha most hetekig be lesz zárva akkor nem kellene - e nekem is beugranom valamit gyorsan venni... De csak kibírtam... “ - büszkélkedett olvasónk, Miska, aki a hétvége legfontosabb sorbanállását fényképezte le nekünk az Andrássy úti Louis Vuitton előtt.



Hogy miért alakul ki lezárási pániksor egy luxustáskaboltba oltott butik előtt? Hát talán mert sokaknak juthatott eszébe, hogy így egyetlen luxusút áráért akarhányszor ki-be csomagolhatják a bőröndjüket a többhetes bezárkózás közben és élvezettel kiszámolhatják, hogy mennyit spóroltak ezzel.

De az is lehet, hogy ők is hozzám hasonló rajongói a Louis Vuitton Medenceparti-turbánjának, aminek lassan szintén eljön a szezonja:

Ha már otthon kell rohadni, ki ne rohadna inkább partiturbánban.