A nagy matracteszt – milyen ágy illik hozzád?

Itt az alvás világnapja! Kulcsár Edina két kicsi gyermeke mellett jól tudja, hogy a minőségi alvásidő aranyat ér. A Dormeo alvásszakértői segítettek neki megtalálni azt az ágyat, ami tökéletesen illik az igényeihez: az Air+ Select matracon kipihenheti magát, bárhogyan is alakul az éjszaka.



Ha te is keresed az igazit, de elvesztél a kínálatban, töltsd ki 2 perces tesztünket. Ki tudja, talán a végén kiderül, hogy Kulcsár Edina matraca lesz a tökéletes választás számodra is.

1. Milyen pozícióban alszol legszívesebben?

A) A hátamon/hasamon

B) Az oldalamon

C) Sokat forgolódom

2. Mi a legfontosabb számodra egy matracban?

A) A lehető legkeményebb legyen, ne süppedjen be

B) Gerincbarát legyen, ne fájdalmakkal keljek

C) Hosszú évekig prémium kényelmet nyújtson, mert az ágy a legfontosabb bútordarabom

3. Mi a legnagyobb bajod a jelenlegi matracoddal?

A) Túl puha és göröngyös, nem tart rendesen

B) Túl kemény, merev: hol a csípőm, hol a derakam vagy a hátam fáj

C) Túl alacsony, vékony anyag, nem állítható a keménysége

4. Hová keresed a matracot?

A) Gyerekszobába, nyaralóba, vendégszobába

B) Saját hálószobámba, mindennapi használatra

C) Saját hálószobámba, és extra sok időt töltök az ágyban

Nézd meg az eredményt:

A legtöbb A) válasz

Jó hírünk van! Búcsút mondhatsz a süppedős, kényelmetlen ágyadnak és a rossz éjszakáknak: minőségi, kemény Ecocell® matracokat javaslunk neked. Az Ecocell® sokkal modernebb és tartósabb, mint a hagyományos hideghab, ráadásul kiválóan szellőzik. Alkalmazkodik a hát körvonalaihoz és megbízhatóan alátámasztja a testedet, így reggel kipihenten ébredhetsz. Gyerekeknek is kiváló választás. A Dormeo ezeket a matracokat ajánlja neked: Siena matrac, Aloe Vera matrac, Aloe Vera Plus matrac. Válaszd ki új matracodat most >>

A legtöbb B) válasz

Végre kiderült az igazság: úgy tűnik, a hátad és derekad nem díjazza a túl kemény, rugalmatlan fekvőfelületeket. Nincs is annál rosszabb, mikor a fájdalmas nyomáspontok tönkreteszik az éjszakádat. A gerincbarát matracokat neked találták ki! Az ergonomikus kialakítású fekhelyek a test minden pontján optimális alátámasztást nyújtanak és dinamikusan alkalmazkodnak hozzád, amikor éjjel pozíciót váltasz. Ráadásul ma már az is lehetséges, hogy személyre szabd új ágyad keménységét. A Dormeo ezeket a matracokat ajánlja neked: Ergo Comfort matrac, IMemory S Plus matrac. Tovább a gerincbarát matracokhoz >>

A legtöbb C) válasz

Mondták már neked, hogy igazi mormota vagy? Aki ennyire szeret aludni, az megérdemli a luxus kényelmet. Prémium kategóriás matracainkkal nem kell kompomisszumot kötnöd: a királyi magasság, a legmodernebb anyagok, a gondos tervezés és az antibakteriális kezelés minden éjjel gondoskodik a tökéletes alvásélményről. A Dormeo ezeket a matracokat ajánlja neked: Air+ Select matrac (Kulcsár Edina választása!), Air+ Comfort matrac, Lux matrac. Kattints a legkényelmesebb matracokért >>